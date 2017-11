Van Buyten levert Standard geld op, meent hij zelf: "Drie aangetrokken voor de prijs van één. En nu zijn ze al maal vijf waard"

Christian Luyindama heeft Scholz uit de ploeg gespeeld en doet het goed in het hart van de verdediging naast Laifis. Daniel Van Buyten mag zich op de borst kloppen, want hij was de man die hem haalde, samen met Bolingi en Bokadi. "Ik was eigenlijk de enige die overtuigd was dat die drie het niveau hadden om in België te spelen en heb de boel een beetje moeten forceren", vertelt hij in HLN.

"Ik ben heel blij met de stappen die Christian zet, maar hij heeft nog een grote progressiemarge. Je mag niet vergeten dat hij nog geen jaar in Europa voetbalt. Hij kan nog verrassen. Scholz speel je niet zomaar uit de ploeg."

Van Buyten zal de club dus toch geld opbrengen. "Hij heeft een zeker charisma én op zijn 23ste nog een groot potentieel. Ik ga er geen bedragen op kleven, maar Bolingi, Bokadi en Luyindama heeft Standard kunnen aantrekken voor de prijs van één speler en intussen mag je hun waarde al maal vijf doen."

