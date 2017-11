"Ik ga niet meer kijken naar Anderlecht, anders moet ik altijd zeggen hoe goed het vroeger wel was"

Zolang Anderlecht niet goed draait, wil hij zich liever niet laten zien. "Ik kijk liever thuis op tv. Als het slecht gaat, ga ik niet, want dan moet iedereen toch weten hoe goed het vroeger wel niet was. En dat het in mijn tijd niet waar zou geweest zijn allemaal", lacht hij.

Al zou het in zijn tijd inderdaad niet waar geweest zijn. "Als je bij ons zo'n kans als Harbaoui gemist zou hebben, zou je het nogal gehoord hebben in de kleedkamer. Jean Thissen zou u nogal bij uw nekvel gepakt hebben. En zo afgaan tegen PSG... Toen wij vroeger naar Noorwegen of Finland trokken, kon je bijna zeggen wanneer we gingen scoren. We speelden kat en muis met die mannen. Nu zijn wij de muis."