Anderlecht-icoon hoopt dat Teodorczyk tegen Brugge vlamt: "Maar ik zie het niet gebeuren, het is ongelooflijk hoeveel krediet hij krijgt"

Anderlecht moet de achterstand gaan inhalen, want een nieuwe mentale klap komen ze misschien niet meer te boven. Dat meent ook coryfee Gille Van Binst. "Zeker niet verliezen, want dan kunnen ze de titel best gewoon al aan Brugge geven", zegt hij met enige zin voor overdrijving bij Voetbalkrant.com. "Maar het wordt sowieso een belangrijke match. Als Anderlecht nu verliest, is de malaise compleet."

Die jongen is helemaal zijn kluts kwijt

Voor de huidige problemen heeft hij ook een zondebok: Lukasz Teodorczyk. "Hij heeft één keer naar doel getrapt tegen PSG en de bal ging over de zijlijn... Dat moet je kunnen hoor! Topamusement! Die jongen is helemaal zijn kluts kwijt. En dat is het grootste probleem: Anderlecht heeft op dit moment geen midvoor", meent Van Binst.

"Een spits die niet scoort, gaat een zenuwinzinking krijgen. Het is beter om hem daarvoor te behoeden en hem een paar weken aan de kant te laten. Het is wel ongelooflijk hoeveel krediet hij krijgt. Ik heb nog geen enkele centrumspits van Anderlecht zoveel respijt zien krijgen. Er zijn er voor veel minder uitgefloten. Kijk maar naar Hanni!"

Ik kreeg er de zenuwen van dat hij na die goal zijn truitje uittrok en naar Vanhaezebrouck stond te gapen

Vanhaezebrouck heeft echter niet veel andere opties. Beric lijkt niet te voldoen en Harbaoui... "Ik kreeg er de zenuwen van dat hij na die goal zijn truitje uittrok en naar Vanhaezebrouck stond te gapen. Hij had er daar tegen Genk ook wel eentje vanop een meter afstand gemist."

"Het liefst zou ik hebben dat Teodorczyk er drie binnenstampt tegen Club, maar ik zie het niet gebeuren. Maar je nooit. Een paar jaar geleden was het ook allemaal ambras en zever... tot ze met 6-1 wonnen van Club", zei het clubicoon hoopvol.