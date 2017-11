KV Mechelen stelt Jankovic aan, waar toch wat twijfels over waren/zijn: "Dat nemen we erbij"

Zelfs binnenskamers zou er veel onenigheid geweest zijn over de aanstelling van Jankovic. "Toch niet", aldus voorzitter Johan Timmermans in HLN. "We hadden weinig andere opties, maar iedereen zat vrij snel op dezelfde golflengte. Er was niet veel overtuiging meer nodig. We zijn er zeker van dat Jankovic de juiste man op de juiste plaats is."

Timmermans hoopt dat Jankovic het ongelijk van sommigen bewijst. "Kijk: er zijn verschillende gesprekken geweest tussen ons de afgelopen dagen. Ook met andere kandidaten, dat klopt. Maar Aleksandar kwam daar als beste uit. (lacht) We weten dat hij een goede babbelaar is en het goed kan uitleggen. Wij denken dat hij dat kan overbrengen op de spelersgroep. Ik weet dat sommige supporters negatief staan tegenover zijn terugkeer, dat nemen we erbij."