Scheidsrechtersbaas bespreekt werking videoref en wil hen hoger loon geven

Er werd gesproken over een betere opleiding voor de videorefs, iets waar Sébastien Delferière voor gepleit had. Maar die opleiding kan enkel gegeven worden in oefenduels en die zijn er momenteel niet.

"We kunnen sommige fases wel tonen en oefeningen geven, maar de training tijdens wedstrijden is nog altijd beter", aldus Verbist in HLN. De scheidsrechtersbaas wil ook met vaste teams gaan werken en de videorefs daarvoor een hogere verloning geven. Nu bedraagt die 80 euro per match.