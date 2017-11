De Bruyne geniet met volle teugen bij City: "Ik zie mezelf hier lang spelen"

De Bruyne voelt zich kiplekker op het City-middenveld. De ploeg speelt bij momenten als een geoliede machine en is een garantie op aantrekkelijk voetbal en vele doelpunten dit seizoen. Ook gisteren had de Belg een belangrijk aandeel in de zege met een assist voor de laatste goal.

De Bruyne staat nog 3,5 jaar onder contract bij City, maar momenteel maakt de club werk van een nieuw contract met een daarbijhorende loonsverhoging. Zelf ziet de Belg zich lang bij Manchester City spelen. "Guardiola speelt het soort voetbal waarvan ik hou. Dat maakt het eenvoudiger om te spelen in dit systeem", vertelt hij aan Sky Sports.

Dit is de perfecte omgeving om me te ontwikkelen. Sinds ik hier tekende, heeft de club me altijd veel gesteund. Eerst hadden we een oudere ploeg, maar de club heeft veel jonge spelers aangetrokken. Een goed idee naar de toekomst toe. Ik hou van het project en de sfeer. Ik zie mezelf hier lang spelen."

Normaliter zullen de gesprekken over een nieuw contract binnenkort plaatsvinden.