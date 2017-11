Cercle Brugge doet mooie geste voor gezin dat gepest wordt door Club Brugge-fan

Voor de tweede keer in vier jaar tijd werd de auto en de gevel van het gezin beklad met blauwe verf. "Op een ochtend was onze auto met blauwe verf beklad, net als onze gevel en brievenbus", vertelden ze aan HLN. "Begin dit jaar kochten we een gloednieuwe Volkswagen Caddy, waar we bewust geen vlag in legden."

"Maar blijkbaar kent de vandaal ons nog, want hij schreef in grote blauwe letters 'club' op de motorkap én hij bekladde opnieuw onze gevel. Zelfs onze ramen en arduinen dorpels kregen blauwe verf mee. We hebben echt het raden naar wie ons daarom viseert."

Volledig VIP-arrangement

Cercle reageerde in ieder geval al en doet een geste. "Cercle Brugge neemt nota van het artikel verschenen in verschillende Vlaamse media omtrent het vandalisme bij een gezin uit Torhout. Cercle betreurt het voorval ten zeerste en roept op tot positief supporteren in een open, respectvolle en constructieve sfeer."

"Om de slachtoffers Jochen en Sylvie, beiden grote Cercle-supporters, een hart onder de riem te steken, schenkt Groen-Zwart hen voor de wedstrijd Cercle-Westerlo van komende zondag 5 november, een volledig VIP-arrangement."