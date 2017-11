Oostende regelt onrust rond nukkige speler 'in der minne'

Gano kreeg op training te horen dat hij niet zou starten tegen Sporting Lokeren en dat zinde hem niet echt. Intussen is het allemaal gekoeld zonder blazen. Zondag moest hij één keer met de beloften meetrainen omdat hij de dag ervoor niet gespeeld had, maar daarna sloot hij onmiddellijk terug aan bij de A-ploeg.

Sportief directeur Luc Devroe had ook een constructief gesprek met de aanvaller. Daarin maakte die duidelijk dat hij geen probleem heeft met op de bank te zitten, maar hij had het niet zien aankomen en had wat meer uitleg willen hebben. Adnan Custovic kreeg ook de reactie die hij wou. Gano spande zich deze week meer in op training. Hij zal waarschijnlijk deel uitmaken van de selectie voor Zulte Waregem, maar Joseph Akpala zal de startende spits worden.