Mooi! Messi wint rechtszaak na bizarre beschuldiging en schenkt geld aan goed doel

De journalist in kwestie claimde onder meer dat Messi een toupée droeg en dat de Argentijn zich schuldig bevond aan dopinggebruik. Een rechter oordeelde nu dat het oppiniestuk 'onnodig' en 'onbeschaamd' was en stelde de Argentijnse speler in het gelijk. De gewonnen rechtszaak leverde de baltovenaar 72.000 euro op.

Eerder deed Messi, die benoemd werd tot beste speler van het WK 2014, de belofte om het geld aan een goed doel te schenken indien hij de rechtszaak zou winnen. Die belofte komt hij nu ook na. Artsen Zonder Grenzen mocht de donatie in ontvangst nemen en mag de journalist dankbaar zijn om zijn weinig geloofwaardige beschuldigingen.