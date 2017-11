Brys verklaart waarom hij megaloon bij KV Mechelen naast zich neerlegde: "Beerschot Wilrijk is mijn club"

Beerschot Wilrijk werd ongerust door alle aanbiedingen en sprak met zijn coach. "Ik ben uiteraard gecharmeerd dat clubs als KV Kortrijk en KV Mechelen aan mij dachten als hun nieuwe coach", zegt Brys in Het Nieuwsblad. "Vooral het feit dat KV Mechelen, toch een ex-club van mij, me graag terug wou, bezorgde me een fijn gevoel. Maar de keuze voor Beerschot Wilrijk is een keuze van het hart en heeft niets te maken met geld."

Dan had ik het gevoel gehad dat ik gaan lopen wasDeel deze quote: Brys staat er met Beerschot Wilrijk goed voor en wil zijn werk niet onafgewerkt achterlaten. "Voorzitter Eric Roef heeft het ook prima aangepakt. Hij kende als geen ander de gevoeligheden en na een goed gesprek zijn we samen met een positief gevoel vertrokken. Met Beerschot Wilrijk staan we nog voor een geweldige uitdaging." "En ik ben de voorzitter erg dankbaar dat ik de kans krijg om mijn steentje bij te dragen om de plannen van de club mee te helpen realiseren. Mocht ik nu voor een andere club gekozen hebben, dan had ik het gevoel gehad dat ik gaan lopen was. Dat wou ik absoluut niet. Beerschot Wilrijk is mijn club en dat wist de voorzitter beter dan wie ook.”