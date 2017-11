"Anderlecht is favoriet tegen Club Brugge, zij hebben geen Verratti of Neymar"

Toch wel een vreemde uitspraak, maar Degryse argumenteert: "Het speelt thuis, er zal wel opnieuw een unieke sfeer hangen, Anderlecht staat altijd recht als het erop aankomt, en bij Club lopen er toch een paar spelers die ik blijf wantrouwen in dit soort wedstrijden... - vult u zelf maar de namen in'', zegt hij in HLN.

"Anderlecht moet beseffen dat het Parc des Princes een andere wereld is dan de Jupiler Pro League. Ik merkte aan de reacties van de spelers na de match, onder meer van Kums, dat zij inderdaad weten dat om het even welke Belgische club een vogel voor de kat is tegen dit PSG. Anderlecht moet niet meteen panikeren - zondag lopen bij Club geen Neymar, Mbappé, Cavani of Verratti."