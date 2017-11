Wanneer zien we de echte Kums? "Ik heb begrip voor hem"

Degryse begrijpt de situatie van Kums wel. "Kums haalt nog lang niet zijn niveau uit het kampioenenjaar met AA Gent. Hij begon goed onder Vanhaezebrouck op Mechelen en tegen PSG, maar dat kon hij daarna niet doortrekken", vertelt hij in HLN.

Maar hij moet volgens de analist blijven staan. "Ik heb daar begrip voor. Er is wel wat op hem afgekomen, de voorbije maanden. Eerst de ophefmakende transfer, vervolgens viel hij ernaast onder Weiler, de rode kaart in München, de verwachtingen onder 'zijn' trainer... Ik heb de indruk dat Kums ritme en gevoel mist. Het is een kwestie van spelen en nog eens spelen."