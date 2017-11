Het ultieme compliment: Mourinho tracht 18-jarige Svilar te 'reserveren' voor Manchester United

Hij kwam in de twee duels meerdere keren ongelukkig tussen, maar Mourinho zoekt het ook niet verder dan simpele pech. "Ik wist dat hij goed is en dat heb ik mijn spelers ook laten weten. Svilar is een fenomeen", vertelde hij zelfs na de laatste ontmoeting.

Een beeld van toekomstige ploegmaats?

Het is dus geen geheim dat de ex-Anderlechtkeeper de succescoach kan bekoren. Zo zeer zelfs, dat Mourinho volgens het Portugese Correio da Manha al contact heeft opgenomen met Benfica-voorzitter Luis Filipe Vieira voor de jonge doelman.

Het is natuurlijk voorbarig. Al zeker met een eerste doelman als David De Gea bij The Mancunians. Maar stel dat hij na het seizoen toch naar pakweg Real Madrid trekt en Svilar zich helemaal kan ontplooien bij Benfica, weet je maar nooit...