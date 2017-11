🎥 Dembélé wordt held van sociale media nadat hij dit deed met Sergio Ramos

Dembélé speelde slechts een halfuur, maar kreeg het daarin verschillende keren aan de stok met Ramos. Ineens leek de Rode Duivel het beu en toen hij Ramos naar een losse bal zag gaan, trapte hij naast de bal, maar wel op het been van de Spanjaard. Die vloog redelijk spectaculair de lucht in.

Op Twitter werd de actie van Dembélé wel gesmaakt...

We've all dreamt of kicking the shit out of Sergio Ramos before, only difference is Mousa Dembele just did it. — Jake. (@YedIin) November 1, 2017

Big fan of Dembele drop-kicking Ramos there. — Coral (@Coral) November 1, 2017

Can't describe how enjoyable it was watching Sergio Ramos get:

1) bullied by Kane

2) nutmegged by Alli

3) booted by Dembele

He's had that coming for about a decade, the brilliant bastard. — Jay Jaffa (@jayjaffa) November 1, 2017

Mousa Dembélé correctly judging that that only way to make this funnier is by winding Ramos right up — Jack Lang (@jacklang) November 1, 2017