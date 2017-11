Stanciu dropt serieuze bom na PSG: "Ik wil een oplossing, zo dreig ik alles te verliezen"

Anderlecht weet waar het aan toe is: als Stanciu niet meer begint te spelen voor januari wil hij weg. Net voor de topper tegen Club Brugge dropte de 24-jarige Roemeen een bommetje. Onder Hein Vanhaezebrouck moet hij zich immers bewijzen in héél korte invalbeurten. "Dit kan niet blijven duren", gaf hij dinsdag aan. "Ik ben niet eens meer zeker dat ik ga opgeroepen worden voor de Roemeense nationale ploeg."

Hij wil dat zijn manager deze of volgende week een onderhoud heeft met het Anderlecht-bestuur. "Ik moet aan mezelf denken, want ik dreig alles te verliezen", aldus de man die zich onrechtvaardig behandeld voelt. "Kijk, ik speel één match, geef een assist en scoor een goal en dan zit ik vijf matchen op de bank. Men zou me ook eens moeten laten staan."

Want Stanciu is een man die op vertrouwen voetbalt. En dat is er momenteel niet. "Hoe het in mijn hoofd zit? Moeilijk, want ik zeg het: na één match zit ik terug op de bank. Hoe kan je zo je vorm opkrikken? Of vertrouwen opdoen. Nochtans probeer ik op training alles te geven. Ik doe zelfs extra werk. Met de glimlach... Vorig seizoen mocht ik nog in de Europa League spelen, maar dat is nu ook gedaan."

Stanciu zit in een moeilijke situatie, want elke trainer vraagt iets anders van hem. "Eerst moest ik meer verdedigen (onder Weiler, nvdr.), nu moet ik meer gecontroleerd spelen. Ik ben een speler die op intuïtie speelt. Mogelijk kan ik dat veranderen ja. Maar moet dat? Omwille van mijn spel houden de fans toch van mij?"