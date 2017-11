Maes terug naar Genk, wat nog altijd wrang gevoel geeft: "Ik ben er niet afgerekend op de sportieve prestaties"

Maes was in Genk geen te beste vrienden met de mensen hogerop. Iets wat hem uiteindelijk ook de kop gekost heeft, samen met de mindere resultaten. "Er zijn in Genk zaken gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. Eigenlijk ben ik niet afgerekend op de sportieve prestaties. Er waren mensen die vanaf dag één liever niet met mij werkten", vertelt hij in HBvL.

"Ik dacht: die overtuig ik wel door hard te werken en recht door zee te gaan. Maar daar ben ik niet in geslaagd. Het was blijkbaar een strijd die ik niet kon winnen", is hij toch ontgoocheld over zijn vertrek.