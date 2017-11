"PSG de beste ploeg van het moment? Nee, en straks staan de echte ploegen op"

PSG voetbalt nu niet slecht, maar er is toch nog één ploeg die meer indruk maakt. "Ik vind PSG ook niet de beste ploeg van het moment. Manchester City staat al verder. En als het er straks om te doen is, zullen ook Real Madrid en Bayern München opstaan", klinkt het bij De Boeck in Het Nieuwsblad.

Een potentiële CL-winnaar ziet hij dus niet in de Fransen. "Dat zijn echte ploegen, PSG is vooral op individueel talent gestoeld. Een hecht collectief staat er nog niet. Het moet nog veel stappen zetten om de beste ploeg ooit te worden. Te beginnen met tegen het Anderlecht van dinsdag met meer dan 5-0 te winnen. Want dat was perfect mogelijk."