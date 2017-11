De volgende ontmoeting tussen Messi en Ronaldo wordt een vroeg kerstcadeautje

Donderdag maakte La Liga de kalender voor de aankomende speeldagen definitief op en daar hoort ook de Clasico bij.

Het wordt een vroeg kerstcadeautje, want de match staat gepland voor zaterdag 23 december om 13u 's middags. Dat is zo gedaan om de wedstrijd ook in andere werelddelen op een menselijk uur uit te zenden.

Hemelsbreed verschil

Op een uitzondering na is de Spaanse competitie telkens een nek-aan-nekrace tussen de twee giganten, maar er is nu al een grote kloof. Barcelona is fiere leider, verloor nog geen enkele keer, beschikt over de beste aanval én verdediging... Terwijl Real Madrid op een gedeelde derde plaats prijkt met 20 op 30 en puntenverlies leed tegen dwergploegjes als Girona.