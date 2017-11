Martinez toont zich eindelijk ambitieus: "Waarom zouden we dan geen groot toernooi kunnen winnen?"

Na de kwartfinale op het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk, zijn de Rode Duivels erop gebrand om beter te doen in Rusland. Martinez toont zich alvast tevreden met de spelersgroep waarover hij beschikt.

"Het is genieten om met hen te werken. Ze verwerken informatie erg snel, hebben ongelooflijk veel talent en ze houden van hun land", vertelt de bondscoach aan Sport/Voetbalmagazine.

"In Bosnië op een slecht veld moeten spelen, niet meer moeten winnen omdat je toch al bent geplaatst maar dat toch doen... Ik zie echt een verschil inzake focus! Duitsland heeft dat ook. Goed of slecht spelen, maakt niet uit, ze winnen altijd.

Die verbetenheid wil hij ook terugzien in Rusland. "Als we die mentaliteit kunnen tonen, waarom zouden we dan geen groot toernooi kunnen winnen? 28 spelers waren betrokken bij de kwalificatiewedstrijden. Die selectie moet worden teruggebracht naar 23.

Ik kijk niet enkel naar het individu, maar ook naar de relatie van dat individu met de anderen", besluit de Spanjaard tot slot.