Club Brugge won al sinds 1998 niet meer op Anderlecht, maar deze twee clubs uit eerste klasse deden nog slechter

Dat zijn Royal Antwerp en KV Mechelen. De Great Old kon al sinds 1997 niet meer winnen op verplaatsing bij RSCA, Malinwa wacht al sinds 1994 op een zege. Kleine kanttekening: beide traditieclubs speelden van toen tot nu niet altijd in eerste klasse. Voor Antwerp is dit seizoen het eerste seizoen in dertien jaar op het hoogste niveau.

Dat maakt het niet minder pijnlijk natuurlijk voor leider Club Brugge, dat graag komaf wil maken met deze negatieve reeks. Bij de zestien clubs in 1A horen ook drie clubs die nog nooit wonnen in het Astridpark: Eupen, Waasland-Beveren en Excel Moeskroen. Zij draaien nog maar enkele seizoenen mee op het hoogste niveau.