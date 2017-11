Analist maakt Kums helemaal af: "We maken er een genie van het voetbal van, maar in zulke matchen raakt hij geen bal"

Pauwels staat erom bekend geen blad voor zijn mond te houden en zijn mening onverhuld te ventileren. "We zijn niet op het niveau van de Champions League of Europees voetbal in het algemeen", zei Pauwels na de 5-0 van Anderlecht tegen PSG. "In onze competitie, in eender welke club, zijn er spelers die overschat worden."

"Er zijn spelers die we op een sokkel zetten, die we Gouden Schoenen geven, we laten ze doorgaan als genieën van het voetbal... En als we dan zulke matchen spelen, raken ze geen bal", spaarde hij zijn kritiek niet.

Een goeie verstaander wist meteen dat het over Sven Kums ging. "Ik heb hem graag, maar men zei dat het de schuld van Weiler was. Nu raakt hij echter ook geen leer. Dat enerveert me."