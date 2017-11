Probleem voor Martinez, misschien wel kans voor Engels: "Ik ben enkele weken out"

Vooral in de defensie - waar de spoeling al niet zo dik was - heeft hij een probleem na woensdagavond. Toby Alderweireld blesseerde zich immers aan de hamstrings. "Ik voelde iets achteraan en ik wist meteen dat het ernstig was. Het is een scheurtje, ik vrees dat ik enkele weken aan de kant zal staan", aldus de verdediger.

De Rode Duivels komen in ieder geval te vroeg. Thomas Vermaelen is ook onzeker met een blessure aan de heup en Vincent Kompany moet met zijn kuitblessure sowieso forfait geven. Björn Engels, die met Olympiakos Barcelona in bedwang hield, komt zo terug in beeld.