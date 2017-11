Vanhaezebrouck moet zondag zijn verdediging weer herschikken

Twee enkelblessures op rij, dat is niet goed voor de ligamenten. Alhoewel Spajic zelf hoopt op de topper tegen Club Brugge, is de kans bijzonder klein dat hij in actie gaat komen. De ligamenten van de enkel hebben de laatste tijd heel wat te verduren gekregen en hoeven niet veel te hebben of er volgt een nieuwe blessure.

Vandaag zal hij de groepstraining in ieder geval nog niet hervatten. Na de wedstrijd toonde Spajic zich optimistisch, maar hij mist waarschijnlijk ook de matchen tegen China en Zuid-Korea met de Servische nationale ploeg. Dendoncker komt zo weer in de verdediging te staan.