Volgende ronde is binnen bereik voor Zulte Waregem na gunstig resultaat in Lazio-Nice

In de andere wedstrijd van groep K pakte Lazio - met Jordan Lukaku in de basis - tegen Nice een perfecte 12 op 12. Beide ploegen kregen een hele match lang nauwelijks een bal tussen de palen, maar in de 93ste minuut wonnen de Italianen toch nog via een owngoal van Le Marchand.

Er is zeker nog kans op de tweede plaats voor Essevee, want momenteel is dit het klassement:

Lazio - 12 Nice - 6 Zulte Waregem - 4 Vitesse - 1

In Nice zal het moeten gebeuren voor Zulte Waregem.

Bij Real Sociedad mocht Adnan Januzaj voor de laatste twintig minuten opdraven. Na een simpele 3-0 tegen Vardar staat hij met anderhalf been in de volgende ronde.

Verder was deze speeldag een drama voor Marseille: ze verloren met 1-0 van Guimaraes, maar het grote gespreksonderwerp was de rode kaart voor Patrice Evra nadat hij een karatetrap verkocht aan een meegereisde supporter (bekijk hier de beelden).

