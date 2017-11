Topper tussen Anderlecht en Club extra speciaal voor Gerkens: "Ik heb veel aan hem te danken"

Leko gaf me het vertrouwen -Pieter Gerkens Deel deze quote:

"Het was Leko die me het vertrouwen gaf en het is met hem dat ik de volgende stap heb kunnen zetten." Gerkens werd immers plots de drijvende én beslissende kracht bij STVV, met een pak doelpunten. Hij zal dat met plezier tegen zijn ex-coach nogmaals willen bewijzen.