Rode Duivel maakt bij huurclub zoveel indruk dat ze hem nu al willen kopen

Origi gaf al aan gelukkig te zijn bij Wolfsburg. "Ik heb het gevoel dat ik hier nog veel kan leren", zei hij aan Bild. "Ik sluit niets uit over mijn toekomst."

Jürgen Klopp zou wel nog plannen met hem hebben, maar bij Wolfsburg hebben ze de hint die Origi liet vallen goed begrepen. "Hij is nog maar 22 en is nu al heel goed. Hij zou zich bij ons verder kunnen ontwikkelen", aldus sportief directeur Olaf Rebbe. "We zullen zeker contact opnemen met Liverpool en praten over een definitieve aankoop."