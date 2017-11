Vanderhaeghe laat speler die vorige week nog in de basis stond helemaal uit wedstrijdselectie

door Johan Walckiers

Yves Vanderhaeghe laat Damien Marcq uit zijn wedstrijdselectie voor Standard

AA Gent speelt morgenavond de topper in eigen huis tegen Standard. Zoals elke week moet Yves Vanderhaeghe keuzes maken in zijn ruime kern. En deze keer is er een afwezige die vorige week nog in de basis stond.