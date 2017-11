Gent grijpt "laatste kans" tegen Standard, euforie is groot

De euforie was groot, zowel bij het doelpunt van Yaremchuk als bij het eindsignaal. "Dit is echt een belangrijke overwinning", aldus Mitrovic achteraf. "Dit was misschien wel onze laatste kans om op te klimmen in het klassement."

"We mogen trots zijn op deze wedstrijd, dit kan ons een boost geven in de volgende wedstrijden. De druk was groot en toch konden we opnieuw vertrouwen in het team krijgen", ging de Servische verdediger verder.