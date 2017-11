Aad De Mos twijfelt niet: "Zij hebben het beste middenveld van België, dat heb ik al snel gezegd"

Anderlecht had vorig seizoen een ijzersterk middenveld, maar zag Youri Tielemans vertrekken. Sven Kums kwam dan weer de rangen versterken, en coach Hein Vanhaezebrouck liet al zien dat er muziek zit in een tandem met Adrien Trebel.

Toch vindt analist Aad De Mos dat er in België nog een sterkere veldbezetting is in het centrum. "Club heeft dit seizoen het beste middenveld", zegt de Nederlandse analist in Het Laatste Nieuws. "Dat heb ik al snel gezegd. Met Vanaken, Vormer en Nakamba. Al duurde het lang voor het zo stond."

Geen vraag meer naar Simons

De Mos is diep onder de indruk van Nakamba. "Hij is een balafpakker, die vervolgens goed inlevert bij Vanaken of de spitsen. Als iedereen een beetje in vorm is, kan hij het ook belopen. Nakamba is iemand die altijd de bal afneemt en er overal kort bijzit. Hij zorgt voor een bepaalde balans: er is voor het eerst sinds lang geen vraag meer naar Simons."

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (05/11).