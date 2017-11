Racing Genk zet mars richting top zes verder: "We kunnen er niet vroeg genoeg bij horen, maar..."

"Als het even kan, willen we dit weekend wel de aansluiting realiseren, maar dat begint met drie punten te pakken tegen Lokeren", vertelt Albert Stuivenberg op de persbabbel. "We kunnen er niet vroeg genoeg bij horen, maar het is dan ook wel zaak om aan het einde van de rit nog in die top zes te staan."

Genk heeft het tradiotioneel nochtans moeilijk met de Waaslanders. "Ze zijn gevaarlijk. Dat weten we", merkt de Nederlander op. "Je krijgt altijd leukere wedstrijden als beide ploegen vol voor de zege gaan, maar Lokeren zal er alles aan doen om te voorkomen dat wij aan het einde met drie punten aan de haal gaan. We mogen ze zeker niet onderschatten."

Volg KRC Genk - Sporting Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (04/11).