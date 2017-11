Anderlecht doet geste en laat fans voor 10 euro naar topmatch komen

Vanaf dinsdag 7 november kunnen er tickets gekocht worden voor de clash en die zijn niet duur. "Een ticket (zit- of staanplaats) zal €10 kosten, zowel voor volwassenen als voor -18-jarigen. Er is geen voorrangsperiode voorzien voor abonnees, waardoor de tickets vanaf aanstaande dinsdag meteen voor iedereen verkrijgbaar zullen zijn", klinkt het op de website.

Hoe dan ook is het ook een manier om het stadion vol te krijgen, want de bekermatchen lokten dit seizoen niet veel volk. "Belangrijk: Niet alle plaatsen zullen beschikbaar zijn bij de start van de verkoop. De vakken zullen geleidelijk aan worden opengezet, naarmate dat de andere vakken zich opvullen. De tickets kunnen enkel aangekocht worden op vertoon van een identiteitskaart. Per identiteitskaart kunnen er maximum vier tickets aangekocht worden."