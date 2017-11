Antwerp-belofte maakt steeds meer indruk: "Het is nu aan mij om te tonen dat ik dat profcontract waard ben"

De 20-jarige middenvelder maakte tijdens de voorbereiding op het seizoen indruk met een knappe goal in de oefenpot tegen Brasschaat. "Ik mocht daardoor in de voorbereiding nog vier matchen meespelen. Er ontbraken wel enkele pionnen op het middenveld op dat moment, maar ik had nooit gedacht dat ik als jonge gast zoveel zou mogen spelen", vertelt Achter in Het Laatste Nieuws.

De beloftevolle jongen van de Great Old haalde vervolgens de selecties voor de wedstrijden tegen Sint-Truiden en KV Oostende. "Daarmee was mijn seizoen toen al geslaagd. Al kan het binnenkort allemaal nóg beter worden. De gesprekken met het bestuur omtrent een profcontract lopen namelijk. Het is nu aan mij om te tonen dat ik straks dat eventueel contract waard ben."

Volg Antwerp - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (05/11).