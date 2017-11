Antwerp plant eerbetoon voor overleden jeugdspeler: "You'll never walk alone"

"Royal Antwerp FC is in rouw na het tragische overlijden van U19-speler Joël Lobanzo. We willen alle voetbalfans, instanties en clubs bedanken die de Antwerpfamilie steunen bij dit vreselijke verlies", klinkt het op de website van The Great Old.

"Zondag zal voor de wedstrijd Antwerp-Charleroi een eerbetoon worden gehouden. Voor de aftrap wordt één minuut stilte gehouden in aanwezigheid van de ploeggenoten en omkadering van de U19. Enkele minuten voordien vragen we onze supporters ook om mee “You’ll Never Walk Alone” in te zetten. De familie en ploegmaats van Joël zullen de wedstrijd nadien ook volgen in het stadion."

"Er is sinds donderdagavond een rouwplaats voorzien aan de ingang van het jeugdcomplex (Oude Bosuilbaan), bij de inkom van Tribune 2 en 3. We nodigen alle fans uit om hun eerbetonen voor Joël hier achter te laten. De hele Antwerpfamilie dankt u voor de steun aan Joëls vrienden en familie."

Volg Antwerp - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (05/11).