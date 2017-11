Vanhaezebrouck heeft bijzonder goed nieuws, misschien zelfs al voor zondag

Het eerste moment leek het alsof Spajic voor lange tijd out zou zijn. Na de match kwam hij echter doorgestapt, lichtjes hinkend. "Ik weet niet of hij klaar zal zijn voor zondag, dat zullen we morgen pas zien", aldus Vanhaezebrouck. "Maar het is veel beter dan we verwacht hadden. Mijn eerste reactie was ook dat we hem voor lang zouden kwijt zijn."

Maar Spajic heeft een zware blessure zelf kunnen voorkomen. "Hij heeft het kunnen controleren. Hij heeft zijn voet tijdig kunnen wegtrekken waardoor het al bij al nog meevalt. Het had veel erger kunnen zijn."