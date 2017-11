🎥 Herbekijk hier de opmerkelijke persconferentie van Martinez

De vraag is vooral welke verdedigers Roberto Martinez bij de selectie haalt? Vincent Kompany (kuit) en Toby Alderweireld (hamstrings) zijn namelijk out, terwijl ook Thomas Vermaelen (heup) onzeker is.

Op het middenveld en in de aanval moet de bondscoach eveneens blessures opvangen. Christian Benteke en Marouane Fellaini sukkelen allebei met de knie. Of Martinez Radja Nainggolan deze keer wél oproept en uitpakt met een verrassing, komt u om 12 uur te weten via onderstaande livestream.