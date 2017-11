De Rode Duivels-selectie gewikt en gewogen: "Zal Nainggolan binnen de lijnen kleuren?" en "Het is te vroeg voor Januzaj"

Over Nainggolan...

"Martinez heeft Nainggolan twee keer op de vingers getikt en geeft hem nu een nieuwe kans. Hij reikt hem de hand, het is nu afwachten hoe beide partijen daarmee omgaan. Zal Nainggolan tussen de lijnen kleuren of niet?"

"Of de druk van buitenaf meespeelde? Ongetwijfeld, want tenslotte blijft Nainggolan een belangrijke pion bij AS Roma, dat werkt vóór Nainggolan en tégen Martinez. Als niet-selectieheer is het uiteraard makkelijk om te roepen dat Nainggolan er op basis van zijn prestaties bij Roma altijd bij moet zijn. Maar Martinez weet hoe hij zijn opdrachten in de groep vervult en hoe (on)controleerbaar hij is."

Over Januzaj...

"Januzaj krijgt in mijn ogen een selectie die hij nog niet verdient. Je hebt bovendien Jordan Lukaku al achter de hand als back-up voor Carrasco. Het is een vroege en gemakkelijke beslissing, en een bewijs dat Martinez de Spaanse competitie, samen met de Engelse, van veel dichterbij volgt dan de Italiaanse. Anders zou Praet er wel bij zijn."

"Af en toe is het niet slecht om een nieuwe naam te selecteren met de boodschap: Ik hou jullie in het oog. Martinez schrijft niemand definitief af."

Over Depoitre...

"De selectie van Depoitre vind ik meer verdedigbaar dan die van Januzaj. Benteke is gekwetst en hij doet het goed in de Premier League. Dit zal een boost zijn voor hem."

Over de problemen in de defensie...

"De problemen achterin geraken sedert het EK niet opgelost. Er zit weinig in de pijplijn, al waren Denayer en Castagne wel opties. Deze vriendschappelijke interlands kon Martinez gebruiken om de groep verdedigers wat meer te stofferen. Per slot van rekening kan de achterste lijn bepalend zijn tijdens een WK..."