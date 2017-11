UEFA verklaart FIFA de oorlog en wil zelf een WK organiseren

Volgens de Duitse kwaliteitskrant wil de UEFA een WK met acht landen organiseren. In elk oneven jaar zouden ze dat laten doorgaan. Indien het werkelijk wordt doorgedrukt, zouden de eerste kwalificatiewedstrijden in het najaar van 2020 worden gespeeld.

De kwalificatiewedstrijden moeten afgewerkt worden in zes speelrondes, tussen september en november. De voorzitter van de UEFA heeft zijn voorstel al ingestuurd naar 55 voetbalbonden en iedereen zou positief gereageerd hebben. Het uitvoerend comité van de UEFA stemt in december over het voorstel.