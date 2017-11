Defour gaat de concurrentie op het middenveld aan met terugkerende Nainggolan: "Het is niet hij of ik"

Defour houdt de boot nog af. "Ik ken Radja al heel lang. Ik heb altijd tegen hem gespeeld in de jeugd. We zijn beiden al opgeroepen geweest. Ik denk niet dat ik het probleem van Radja ben", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Het is niet hij of ik. We kunnen samen de over-mijn-lijk-mentaliteit bij de Duivels terugbrengenDeel deze quote: