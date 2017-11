Zo moet het Club Brugge: deze clubs konden sinds de eeuwwisseling wél winnen in Anderlecht en soms zelfs meerdere keren

Van toen is het namelijk geleden dat Club in competitieverband nog eens kon winnen in het Constant Vanden Stockstadion. Een bijzonder lange reeks, zeker in vergelijking met de andere topclubs uit de Jupiler Pro League.

Sinds het seizoen 1999-2000 konden de andere G5-clubs één of meerdere keren winnen in het Astridpark, becijferde Het Laatste Nieuws. Genk graaide in de laatste negentien jaar zelfs vijf keer de volle buit mee. Ook dit seizoen gebeurde dat. Daarnaast verloor de landskampioen in eigen huis ook al van STVV.

Aantal overwinningen in het VDS-stadion

5 zeges

Racing Genk



3 zeges

Standard, Lokeren, STVV



2 zeges

AA Gent, Charleroi



1 zege

Zulte Waregem, KV Oostende, KV Kortrijk



0 zeges

Club Brugge, KV Mechelen, Moeskroen, Eupen, (Waasland-)Beveren, Antwerp