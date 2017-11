'Rode Duivel wil weg bij Liverpool'

"Ik voel me hier heel erg goed", aldus de Belgische spits aan Bild. "Het is een mooie club en ik heb het hier naar mijn zin. Ik heb het gevoel dat ik hier echt kan groeien."

Ook Wolfsburg zelf is geïnteresseerd. "We zullen moeten praten over de volgende stap, zeker vóór de zomer", aldus sportief directeur Rebbe. "Op zijn 22ste is Origi al een uitzonderlijke aanvaller. Hij toont hier echt zijn talent."