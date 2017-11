Dury is trots op zijn spelers: "Van mij mogen ze tot zondag in het ijsbad zitten"

"Makkelijk was het niet", was Dury achteraf duidelijk. De rode kaart voor Madu gooide roet in het eten. "We begonnen goed. Het is spijtig dat we dan rood pakken, want het plan om Vitesse hoog op te vangen viel in het water."

Zulte Waregem was wel van in het begin op de afspraak. "Zij begonnen met voorzetten vanop de flanken. Die moesten we elimineren en dat hebben we goed gedaan."

Rode kaart Büttner tweede kantelpunt

"Het viel mee dat Büttner ook rood pakte. Daarna zat er meer evenwicht in de match. Ik vond niet dat we met tien tegen tien onze organisatie moesten verlaten, maar langzaam kwamen we dieper en scoorden we."