Nog een probleem bij Anderlecht : "'t zijn allemaal zo'n brave mannekes"

Een patron, dat ontbreekt al jaren in de Anderlecht-kleedkamer. Kara Mbodji is wel een stevige persoonlijkheid, maar niet iedereen volgt hem in zijn leiderschap. Sven Kums zou dat met zijn prestaties moeten zijn, maar als die achterwege blijven... "Het is niet makkelijk om een patron in Anderlecht te zijn", aldus Gille Van Binst.

"Kums zal nu ook wel al door hebben dat Anderlecht Gent niet is. Het verwachtingspatroon bij Anderlecht ligt veel hoger, soms zelfs onrealistisch hoog", meent het icoon van de club. "Kums is 'een braaf manneke', hij gaat niet op tafel kloppen. Eigenlijk zijn het allemaal brave mannekes. Er zitten geen smeerlapjes tussen. Da 's soms ook wel een probleem hoor."