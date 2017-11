🎥 Wat een ambiance! Zó vierde Zulte Waregem de stunt op de spelersbus

Dat werd uiteraard duchtig gevierd in het stadion, mét de cornervlag van Vitesse die even de gitaar werd van aanvaller Peter Olayinka. Vooral de manier waarop zorgde voor heel wat vreugde.

Zulte Waregem moest immers lange tijd met tien tegen elf aan de bak en liep zich te pletter. Na de rode kaart voor Büttner maakten de jongens van de Gaverbeek het vakkundig af. Het feestje in de spelersbus laat weinig tot de verbeelding over.

Nill De Pauw moest al vroeg naar de kant door die rode kaart voor Madu -er moest een linksachter op het veld- en had dus nog wat energie over. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.