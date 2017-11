Twee Mexicanen uit de Jupiler Pro League halen selectie tegen Rode Duivels

In de lijst vinden we twee spelers uit de Jupiler Pro League terug. Standard-doelman Guillermo Ochoa is al jaar en dag de vaste nationale keeper en tegen België zal dat niet anders zijn.

Wellicht een opvallendere naam is die van Omar Govea. De 21-jarige middenvelder speelt zich knap in de kijker bij Moeskroen en dat heeft ook zijn bondscoach opgemerkt. In het Koning Boudewijnstadion kan hij volgende vrijdag mogelijk zijn eerste cap krijgen.

De volledige selectie:

Doelmannen: Guillermo Ochoa (Standard/BEL), Jesus Corona (Cruz Azul/Mex), Rodolfo Cota (Guadalajara/Mex)

Verdedigers: Hector Moreno (AS Roma/Ita), Miguel Layun (FC Porto/Por), Diego Reyes (FC Porto/Por), Hugo Ayala (Tigres/Mex), Nestor Araujo (Santos Laguna/Mex), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt/Dui), Edson Alvarez (América/Mex), Cesar Montes (Monterrey/Mex)

Middenvelders: Andres Guardardo (Real Betis/Spa), Giovani dos Santos (LA Galaxy/VSt), Hector Herrera (FC Porto/Por), Javier Aquino (Tigres/Mex), Jonathan dos Santos (LA Galaxy/VSt), Jesus Gallardo (Universidad Nacional/Mex), Omar Govea (Moeskroen/BEL), Jurgen Damn (Tigres/Mex), Uriel Antuna (FC Groningen/Ned)

Aanvallers: Hirving Lozano (PSV/Ned), Javier Hernandez (West Ham/Eng), Carlos Vela (Real Sociedad/Spa), Oribe Peralta (América/Mex), Raul Jimenez (Benfica/Por), Jesus Corona (FC Porto/Por)