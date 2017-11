Serieuze prikkel voor Anderlecht-spelers: "Bij Club Brugge hadden ze wel geel gepakt"

Vanhaezebrouck ging daar vrijdag wat dieper op in. We vroegen hem of hij soms geen mannen mist die de rest een 'trap onder de kont' geven. "Ik kan Kara geen ongelijk geven dat hij vond dat er te weinig grinta in de ploeg zat. Dat was verrassend."

Boeckx kon het dan weer niet geloven dat er niemand bij Anderlecht een gele kaart gepakt had. "Kijk, ik geef mijn spelers nooit de opdracht om geel te pakken. Maar als je onder ligt in een duel moet je je toch laten gelden."

Verantwoordelijkheid

En daar ziet hij het grote verschil met de tegenstander van zondag. "Daar zijn wel mannen die eens aan de bel durven trekken. Ik ben er zeker van dat de spelers van Club tegen PSG gele kaarten hadden gepakt. Of ik iemand mis die zijn verantwoordelijkheid pakt? Ik mis er niet één, dat moeten er meerdere zijn. De scheidsrechter van dinsdag had wel een heel kalme avond hé."

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (05/11).