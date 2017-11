Vanhaezebrouck streng voor Stanciu: "Hij moet zich eens de vraag stellen: als dat onder twee trainers gebeurt..."

Stanciu begrijpt niet waarom hij geen kansen meer krijgt. Hij wil een oplossing in januari. Hein, wat vind je van zijn verklaringen? "Welke verklaringen? Ah, tja... Een speler die weinig speelt is altijd wel ontgoocheld zeker? Maar hij moet zich ook eens vragen beginnen stellen. Het is niet sinds ik hier ben dat hij op de bank zit hé?", kaatste Vanhaezebrouck de bal terug.

Op training lijkt de dure aanwinst blijkbaar niet te overtuigen. "Hij moet zich eens de vraag stellen waarom hij zo weinig speelt sinds hij hier is. Hij mag ook eens in de spiegel kijken. Als dat onder twee verschillende trainers gebeurt, is het misschien niet de schuld van de trainer."