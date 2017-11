Vanhaezebrouck kruipt alvast zeker niet in de underdogrol: "Club heeft al veel problemen gehad" en "Ja, wij zijn favoriet"

Vanhaezebrouck lijkt niet echt onder de indruk van het spel van Club Brugge. "Ja, ze hadden een uur lang problemen tegen STVV, maar Club heeft dit seizoen al redelijk veel problemen gehad. Maar op het einde winnen ze wel. Tegen Zulte Waregem hadden ze zonder de videoref ook nooit gewonnen."

"Ze maken het verschil op stilstaande fases en er zijn een heleboel spelers die kunnen scoren. Het is een ploeg die klaar is. Al spelen ze niet altijd goed, ze winnen wel. Het is een beetje zoals de Duitsers vroeger", haalde hij er een bekend spreekwoord bij.

We hebben thuis genoeg verloren. Nu mag het stoppen

Vanhaezebrouck vindt Anderlecht wel de favoriet voor de match. "Thuis is Anderlecht altijd favoriet, of moet het zijn. We moeten thuis eigenlijk altijd winnen, maar verloren al van STVV en Genk. Nu mag het wel stoppen. Daarbij, ik heb niet de gewoonte om thuis van Club te verliezen, en Anderlecht ook niet..."

En hij deed ook nog een oproep naar het publiek. "In zulke wedstrijden hebben we het publiek dubbel en dik achter ons. Dat maakt ook een groot verschil, dat zie je ook."

