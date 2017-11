Leko over de doelmannenkwestie: "We kunnen kiezen uit Horvath, Teunckens, Hubert en Butelle"

De spelers weten het twee, drie uur voor de wedstrijd -Ivan Leko Deel deze quote:

Wie het wordt, wou hij nog niet prijsgeven. "Ik geef nooit mijn ploeg twee dagen voor de match. Eerst en vooral moeten de spelers het weten. Die zullen het twee, drie uur voor de wedstrijd vernemen."

Er gingen al geruchten rond dat Club Brugge op zoek is naar een nieuwe doelman, maar daar wou Leko niet op reageren. "We hebben er vier, die vraag is niet voor mij."

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (05/11).