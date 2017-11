Leko was verrast door tactiek Anderlecht, maar: "We gaan vijf die goeie maanden niet weggooien"

"Het was ook voor ons een verrassing", aldus Leko over de tactiek van Anderlecht in Parijs. "Maar het heeft onze voorbereiding niet beïnvloed. We kennen het echte voetbal van Hein Vanhaezebrouck én we weten waar de traditie van Anderlecht in eigen huis voor staat."

Aanvallend voetbal dus. Al wil Leko vooral naar zijn eigen team kijken. "Ons voetbal moet goed genoeg zijn, we moeten niet wachten op wat Anderlecht wel of niet gaat doen. Wij gaan gewoon ons voetbal laten zien. Tactisch klopt het plaatje, voetballend zijn we sterk en we zijn fysiek één van de beste in België."