Vanhaezebrouck lijkt ook zijn kar te moeten keren over deze speler, al wil hij dat niet expliciet toegeven

Keren we even terug naar vorig seizoen. Ivan Obradovic speelde op speeldag 16 zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht onder René Weiler. De Servische linksachter had toen zelf al aangegeven dat hij al lang hersteld was van zijn blessure, maar Weiler was duidelijk niet overtuigd van zijn kwaliteiten.

Eens hij erin kwam, ging hij er echter niet meer uit. En nu lijkt Obradovic ook Hein Vanhaezebrouck overtuigd te hebben. Tot nu speelde hij in de vier matchen die Vanhaezebrouck in de competitie coachte exact 26 minuten. Maar Parijs kan voor hem - als één van de enige - het keerpunt geworden zijn.

Voorzetten vanop links

We vroegen Vanhaezebrouck vandaag wat hij vond van Obradovic zijn prestatie. "Kijk, ik ga niet over individuele spelers in detail spreken. Wat ik wel kan zeggen, net als na de match, is dat er sommigen het goed deden en anderen veel minder. Die info nemen we allemaal mee voor de toekomst", aldus Hein.

Zonder het te zeggen, mogen we er dus van uitgaan dat Obradovic punten gescoord heeft bij zijn trainer. En dat opent perspectieven om Onyekuru dus een andere positie te geven. Want Obradovic kan ook voor die noodzakelijke voorzetten gaan zorgen, terwijl Onyekuru daar meer dacht aan zelf de actie te maken.